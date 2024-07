Dezgos Free Text-to-Image Stable Diffusion AI Generator er et verktøy som lar brukere generere bilder av høy kvalitet fra en hvilken som helst tekstmelding. Den bruker en kombinasjon av AI-teknologi og en prøvetakingsmetode kalt DPMSeed for å lage bildene. AI-teknologien er Stable Diffusion 1.5, som kan justeres for å passe strengere tekstmeldinger eller for å gi mer frihet i tolkningen. Brukeren kan også spesifisere sideforholdet til bildet, for eksempel stående, kvadratisk eller liggende. For å avgrense bildet ytterligere kan brukeren gi en negativ melding, som beskriver hva som ikke skal inkluderes i bildet. Utdataene fra AI leveres under betingelsene i CreativeML Open RAIL-M-lisensen. I tillegg har brukeren muligheten til å administrere sine personvernpreferanser, for eksempel å tillate eller avvise visse typer databehandling, eller velge visse typer personlig tilpassede annonser og innhold. Brukeren kan også velge å eller ikke la enheten deres identifiseres ved å skanne dens unike egenskaper.

Nettside: dezgo.com

