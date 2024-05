Desk360 er en omnikanal kundestøtteplattform, som gjør det mulig for bedrifter i alle størrelser å ha en 360-graders oversikt over kundene sine og bruke en neste generasjons innboks for mobilappene og nettstedene sine. Den lar deg kommunisere med kundene dine på hvilken som helst kanal (e-post, live chat, sosiale medier, WhatsApp og til og med en meldingsboks inne i mobilappene deres), mens du forener alle meldinger på en enkelt skjerm for kunderepresentantene dine. Med Desk360 kan du opprette en innboks der brukerne dine kan komme i kontakt med deg på deres egne premisser. Desk360 tilbyr integrasjoner med App Store, Google Play Store og Huawei AppGallery, slik at du kan samle alle butikkanmeldelser på én enkelt side og svare kundene dine uten å bytte frem og tilbake mellom butikkkontoene dine. Å administrere sosiale mediekontoer med Desk360 er en lek. Du kan se og svare på alle kundemeldinger som kommer fra Facebook, Instagram og Twitter på en enkelt skjerm, og sparer representantene dine for enorme mengder tid. Bruker du forskjellige e-postadresser for å gi støtte til kundene dine? Ingen grunn til bekymring, for du kan forene alle e-postadressene dine på en enkelt skjerm. I tillegg kan du lage tilpassede vanlige spørsmål og kontaktsider på nettstedet ditt for å gi kundene dine helhetlig støtte fra merkevaren din. Oppdag Desk360 i dag og begynn å kommunisere med kundene dine med forhåndsdefinerte Desk360-meldinger utarbeidet av profesjonelle oversettere på 40 språk! Administrer kundemeldingene dine som kommer fra disse 11 kanalene på én side, og få detaljerte rapporter om både produkter og brukere. Velg hvem som skal være ansvarlig for hvilket prosjekt ved å tildele spesialagenter til hvert produkt, og oppmuntre til samarbeid mellom teamene for å øke ytelsen deres!

Nettside: desk360.com

