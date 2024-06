DesignMunk er en kuratert samling av de beste designeksemplene for destinasjonssiden og hjemmesiden for å inspirere webdesignere og markedsførere. Nettstedet har et bredt utvalg av landingssidedesign på tvers av ulike bransjer og bruksområder, som teknologi, virksomhet, byråer, e-handel, finans, markedsføring og mer. For hver fremhevet landingsside gir DesignMunk et skjermbilde, firma-/produktnavnet, lanseringsdatoen og noen relevante kategorietiketter. Eksemplene på destinasjonssiden viser kreative, konverteringsfokuserte design med elementer som helteseksjoner, handlingsfremmende uttrykk, produktfunksjoner, kundeanbefalinger og mer. Nettstedet er kuratert av @tajim, som velger og viser frem de beste landingssideinspirasjonene med jevne mellomrom. I tillegg til de fremhevede landingssidene, har nettstedet også seksjoner for AI-designverktøy, designbøker, UX-mikrokopi og muligheten for brukere til å sende inn sine egne landingssider for potensiell inkludering.

Nettside: designmunk.com

