DeepMake er et kunstig intelligens (AI) basert verktøy primært designet for innholdsskaping, med fokus på videoeffekter (VFX). Ved å bruke åpen kildekode AI, tilbyr DeepMake en rekke tjenester for å strømlinjeforme og optimalisere innholdsskapingsprosessen. Disse tjenestene inkluderer umiddelbare videoeffekter, opprettelse av lagervideoer fra tekstmeldinger og umiddelbar lagsegmentering. Verktøyet har funksjoner som stabil diffusjonsvideogenerering, som gjør det mulig for brukere å formulere høykvalitetsvideoer fra skriftlige spørsmål eller utvide eksisterende klipp. Den bruker også smart lagsegmentering som automatiserer segmentering av karakterer, bakgrunner og objekter i videoer, og letter dermed presise videomodifikasjoner og dynamisk historiefortelling. En annen nøkkelfunksjon ved DeepMake er den kraftige ansiktsbytteteknologien, beregnet på å bringe karakterer til live, erstatte stuntdobler og lage animerte avatarer for spill og streaming. Verktøyet har også en videooppskaleringsfunksjon som tar sikte på å forbedre kvaliteten og detaljene til videoer. DeepMake gir i tillegg integrasjoner med Adobe After Effects og Nuke, og utvider dermed de AI-drevne visuelle effektene til verktøyene som brukerne allerede er kjent med. DeepMake tilbyr en prisstruktur for ulike brukstyper, inkludert en åpen kildekode og helt gratis versjon med ubegrenset bruk, samt premiumpakker med eksklusive funksjoner og teknisk støtte.

Nettside: deepmake.com

