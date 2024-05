Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Dealls med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Indonesias #1 ATS & Job Portal for å matche topptalenter og bedrifter. Dealls tilbyr et utvalgt utvalg av ledige stillinger for enkeltpersoner som er forhåndskontrollert og kuratert av teamet vårt. Ved å samarbeide med oss ​​har mer enn 500 selskaper spart tid og penger ved å motta kun kvalifiserte og toppkandidater. Jobbsøkere elsker Dealls fordi de kan søke til flere toppbedrifter med ett enkelt klikk og motta svar 21 ganger raskere enn med andre plattformer.

Nettside: dealls.com

