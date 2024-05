Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Data USA med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Data USA er en gratis plattform som lar brukere samle inn, analysere og visualisere delte amerikanske myndigheters data. Data USA ble lansert 4. april 2016 og er et produkt av et pågående partnerskap mellom Deloitte, Massachusetts Institute of Technology Collective Learning Group og Datawheel.

Nettside: datausa.io

