Data Goat er et Webflow-fokusert analyseverktøy tilgjengelig i Webflow Designer. Den kobler et Webflow-nettsted med GA4, slik at brukere kan spore utgående lenkeklikk, nettstedsklikk, skjemainnsendinger, innleggstyper og tilpassede hendelser. Brukere kan også få innsikt i standardanalysene, inkludert antall besøk, antall brukere, trafikkkilde, demografi og mer.

Nettside: datagoat.co

