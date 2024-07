Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Danske Bank Sweden med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Danske Bank A/S er et dansk multinasjonalt bank- og finansselskap. Med hovedkontor i København, er det den største banken i Danmark og en stor detaljistbank i den nordeuropeiske regionen med over 5 millioner privatkunder. Danske Bank var nummer 454 på Fortune Global 500-listen for 2011.

Nettside: danskebank.se

