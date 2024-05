Daftra er den første integrerte og sikre portalen for å administrere din bedrift eller bedrift online. Daftra skytjenester fungerer døgnet rundt, og sikrer en tilstedeværelse på 99,9 % på nettverket, ettersom våre sikre servere er lokalisert i flere land og jobber parallelt for å få tilgang til bedriftens sikre data så raskt som mulig, fra hvilken som helst plassering eller enhet. Daftra ble opprettet av Izam Web Solutions; et selskap som har drevet med bedriftsledelse og en ledende SaaS-leverandør i over 7 år, har etablert ulike forretningsstyringsløsninger for det arabiske og utenlandske markedet og har hovedkontor i USA og i Egypt. Fra totalen av Izams erfaring kom Daftra ut som en komplett, integrert løsning for bedriftsledelse i det arabiske markedet, som i stor grad mangler slike tjenester. Uansett hva slags virksomhet du har, vil du finne at Daftra er fullt utstyrt og kan tilpasses for å passe til virksomhetens og bransjens behov, fra enkle faktureringstjenester til komplekse økonomiske beregninger, varelager, team, kundeadministrasjon og oppfølging. Alle funksjonene til Daftra er spesialdesignet for å forenkle forretningsdriften din og for å spare deg for tid og krefter, slik at enhver bruker uten tidligere erfaring med forretningsledelse og regnskap kan bruke den til å administrere virksomheten sin som en profesjonell. Daftra er fullt dedikert til støttesystemer, valutaer og skatteinnstillinger i både arabiske og utenlandske land. Vår løsning er en oppfyllelse av vår visjon; legge til rette for virksomhetsledelse for selskaper i den arabiske regionen, og gi dem muligheten til å forfølge lidenskapen sin uten å bære vanskelighetene med å administrere virksomhetene sine selv.

