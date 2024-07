Daft Art er et AI-drevet verktøy som gjør det mulig for brukere å raskt og enkelt lage albumomslag av høy kvalitet. Den bruker kuratert estetikk og gir visuelle måter å samhandle med AI for å generere så mange kunstverk som trengs til ønsket utseende er oppnådd. Brukere kan tilpasse kunstverkteksten ved å redigere albumtittelen og artistnavnet, og det endelige kunstverket leveres i et høyoppløselig format med riktig sideforhold. I tillegg kan brukere forhåndsvise kunstverket på en ekte enhet før de bestemmer seg for det endelige utseendet, og det er klart for opplasting til alle strømmeplattformer. Daft Art gir også eksempler på omslag laget av andre kunstnere for å gi brukerne en idé om hvordan det endelige kunstverket kan se ut. Med Daft Art kan brukere lage et kunstverk de vil være stolte av.

Nettside: daftart.ai

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Daft Art. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.