Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for CryptoCompare med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

CryptoCompare er en sentral autoritet for klar og konsis informasjon, og tilbyr uovertruffen bredde, omfang og dybde av data, og bygger bro mellom kryptoaktiva og tradisjonelle finansmarkeder. Grunnlagt i 2014, er CryptoCompare en global leverandør av kryptovalutamarkedsdata, som gir institusjonelle og private investorer tilgang til sanntids, høykvalitets, pålitelige markeds- og prisdata på 5 300+ mynter og 240 000+ valutapar. Ved å aggregere og analysere tick-data fra globalt anerkjente børser, og sømløst integrere ulike datasett i kryptovalutaprisen, gir CryptoCompare en omfattende, helhetlig oversikt over markedet. På et granulært nivå produserer vi: handelsdata for kryptovaluta, ordrebokdata, blokkjede- og historiske data, sosiale data, rapporter og en pakke med kryptovalutaindekser.

Nettside: cryptocompare.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet CryptoCompare. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.