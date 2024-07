Cryo Mix er et online AI-mikse- og masteringsverktøy designet for å forbedre kvaliteten på vokalspor. Med et brukervennlig grensesnitt lar verktøyet brukere laste opp sine rå vokal-, beat- og backing-vokalfiler for behandling. Ved å bruke banebrytende AI-teknologi analyserer og behandler Cryo Mix automatisk de opplastede filene for å levere miksing og mastering av profesjonell kvalitet. Verktøyet tilbyr en rekke funksjoner og alternativer, for eksempel justering av vokalvolum, avanserte miksinnstillinger og muligheten til å legge til backing/adlib-lag. Den støtter ulike filformater som WAV og MP3, og brukere kan spore fremdriften til behandlingsstadiene. Cryo Mix legger vekt på pålitelighet og umiddelbare resultater, og gir artister en effektiv løsning for å forbedre rap-miksene deres. Selv om det primært er fokusert på rap, jobber verktøyet også med å legge til støtte for andre musikkstiler. Utviklet av Cryo (Craig McAllister), en platina-sertifisert ingeniør med bakgrunn innen elektronikk og elektroteknikk, har Cryo Mix blitt klarert av bransjefolk og artister med millioner av strømmer. Verktøyet er designet for å imøtekomme behovene til artister, og tilbyr en fartsfylt og høykvalitets mikse- og masteringtjeneste for å hjelpe dem med å holde tritt med kravene til musikkindustrien. I tillegg til AI-miksing og mastering, tilbyr Cryo Mix også andre AI-drevne verktøy som AI Audio Separator for å trekke ut stammer og AI Beat Optimizer for å forbedre instrumentelle spor.

