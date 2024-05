Creative Virtual er en samtale-AI-leder anerkjent i bransjen for våre nesten to tiår med erfaring og uovertruffen ekspertise. Vår innovative V-Person™ virtuelle agent, chatbot og live chat-løsninger samler mennesker og AI for å levere sømløs, personlig og skalerbar digital støtte for kunder og ansatte. Ledende globale organisasjoner stoler på vår prisbelønte teknologi og ekspertrådgivning for å forbedre støtteopplevelsen, redusere kostnader, øke salget og bygge merkelojalitet. Vårt globale team og vårt omfattende partnernettverk støtter installasjoner over hele verden på over 37 språk, og gir både lokalisert samarbeid og internasjonal innsikt. Creative Virtual har hovedkontor i Storbritannia med virksomhet i USA, Australia, India, Singapore og Hong Kong.

Nettside: creativevirtual.com

