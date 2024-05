Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Covie med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Forsikringsdata kan være et beist. La oss temme det sammen. Vi er den enkleste måten å integrere forsikringsdata fra brukerne dine uten at de forlater din egen nettapp. Å samhandle med forsikring på tvers av en rekke operatører bør være udifferensierte tunge løft – et stykke infrastruktur som Stripe, Twilio eller AWS som "bare fungerer" i bakgrunnen mens virksomheten din fokuserer på det som gjør den annerledes. Vi tilbyr programmatiske byggeklosser for å gjøre dette til en realitet, og legger en operatørnøytral API og verktøy på toppen av forsikringen, og starter med policytilgang (tenk Plaid, men for forsikringsselskapet ditt) og overvåking.

Nettside: covie.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Covie. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.