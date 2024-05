Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Courtyard.io med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Bringe fysiske samleobjekter til blokkjeden. Courtyard lagrer fysiske samleobjekter (samlekort, joggesko, klokker osv.) i sikre hvelv, lager en 3D-representasjon av eiendelen og lager den som en NFT på blokkjeden. Vi har inngått samarbeid med et av de største sikkerhetsselskapene i verden for å lagre samleobjekter. Når det fysiske samleobjektet er mottatt og tokenisert av Courtyard, kan brukere: - Handl deres NFT på en hvilken som helst Ethereum-kompatibel markedsplass - Hold de verdsatte samlingene deres som NFT-er og få kontakt med andre samlere - Brenn NFT på Courtyards nettsted for å løse inn den underliggende eiendelen (Courtyard vil sende innløste samleobjekter i over 150 land).

Nettside: courtyard.io

