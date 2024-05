Cord er et direktemeldingsverktøy utviklet for å hjelpe folk med å finne arbeidsmuligheter. Det lar brukere komme i kontakt med potensielle arbeidsgivere eller jobbmuligheter gjennom et enkelt og intuitivt meldingsgrensesnitt. Noen nøkkelfunksjoner i Cord inkluderer: * Direkte meldinger: Kabel gjør det mulig for brukere å sende meldinger og kommunisere med bedrifter eller enkeltpersoner om ledige stillinger, uten behov for tradisjonelle jobbsøknader eller CV. * Personlig oppsøking: Brukere kan lage skreddersydde meldinger til spesifikke arbeidsgivere, og fremheve deres relevante ferdigheter og erfaring. * Enkel sporing: Cord gir en sentralisert plattform for å spore samtaler, følge opp kundeemner og administrere jobbsøkeprosessen. * Anonyme profiler: Brukere kan opprette profiler på Cord uten å avsløre sin fulle identitet, slik at de kan utforske muligheter diskret. Plattformen har som mål å gjøre jobbsøkingsprosessen mer effektiv og personlig ved å legge til rette for direkte koblinger mellom jobbsøkere og arbeidsgivere. Ved å utnytte kraften til direktemeldinger, søker Cord å tilby en mer engasjerende og effektiv måte for folk å finne sin neste jobb eller karrieremulighet.

Nettside: cord.co

