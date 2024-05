Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Cord med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

CordStudio er en nettforhandler som tilbyr vintage-inspirerte trykte klær, førsteklasses lærvarer og tilbehør. Noen av hovedpunktene om selskapet: CordStudio ble grunnlagt i 2024 og har hovedkontor i India. De tilbyr et bredt spekter av produkter for både kvinner og menn, inkludert kjoler, topper, underdeler, co-ords, jumpsuits, vesker, lommebøker og belter. Klærne og tilbehøret er designet internt og har en blanding av vintage-inspirerte trykk og moderne silhuetter. CordStudio har flere fysiske utsalgssteder over hele India, inkludert i Gurgaon, Hyderabad, Mumbai og New Delhi. De tilbyr verdensomspennende frakt og har en 10 % rabattkode tilgjengelig for førstegangskunder. CordStudio ser ut til å være et motemerke fokusert på å tilby stilige klær og tilbehør av høy kvalitet med en vintage-estetikk. Deres tilstedeværelse på nett og fysisk forhandler lar dem nå kunder globalt.

Nettside: cordstudio.com

