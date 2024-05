Cord er et verktøysett for å legge til rike samarbeidsfunksjoner som chat, kommentarer og varsler til digitale produkter og applikasjoner. Den er designet for å hjelpe utviklere, designere og produktteam raskt og enkelt å inkorporere kraftige samarbeidsmuligheter i programvaren deres. Hovedpunkter om ledning: * Komplett SDK for samarbeid: Cord gir et komplett programvareutviklingssett (SDK) med forhåndsbygde brukergrensesnittkomponenter, API-er og integrasjoner for å legge til samarbeidsfunksjoner som chat, tilstedeværelsesindikatorer, trådte kommentarer og sanntidsvarsler. * Tilpassbar og fleksibel: Cords brukergrensesnittkomponenter kan tilpasses mye ved hjelp av CSS for å matche utseendet og følelsen til vertsapplikasjonen. API-ene gjør det også mulig å bygge svært skreddersydde samarbeidsopplevelser. * Native User Experience: Cord har som mål å gi en samarbeidsopplevelse som føles naturlig og sømløs i vertsapplikasjonen, i stedet for en ekstern eller påboltet løsning. * Sikker og skalerbar: Cords infrastruktur er designet med sikkerhet og skalerbarhet i tankene, med funksjoner som SOC 2-sertifisering for å møte bedriftens krav. * Brukssaker på tvers av bransjer: Cord kan brukes på et bredt spekter av brukstilfeller, fra å legge til kommentarer til business intelligence-verktøy, til å erstatte kundestøttechat, til å integrere AI-assistenter i dokumentredigerere. * Rask implementering: Cord er designet for å få samarbeidsfunksjoner i gang raskt, med åpen kildekode-demo-apper og en «hurtigstart»-guide for å hjelpe utviklere med å komme i gang på få minutter. Cord har som mål å være et omfattende verktøysett som gir produktteam mulighet til raskt å bygge høykvalitets, tilpassede samarbeidsopplevelser inn i applikasjonene sine.

Nettside: cord.com

