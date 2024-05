Copia Donors

Copia forbinder ideelle organisasjoner med donasjoner fra lokale bedrifter. Vi kaster 3 ganger mer mat enn det er sultne munner å mette. Det er ikke mangel på mat som er problemet, men snarere en ineffektiv distribusjon av maten. Sult er ikke et knapphetsproblem; det er et logistikkproblem. For første gang noensinne kan vi effektivt donere tilberedt og lett bedervelig mat til de som trenger det når vi trenger det mest. Copia er et profittselskap som har bygget teknologi som gjør det mulig for bedrifter (f.eks. matadministrasjonsselskaper som Compass Group, bedriftskafeteriaer, universiteter, sykehus, dagligvarebutikker, cateringfirmaer, etc.) enkelt å be om henting av overskuddsmaten, få den matchet, og trygt levert til ideelle organisasjoner i nød. Med Copia kan partnerbedrifter sømløst få tilgang til betydelige skattebesparelser, dramatisk redusere matsvinn gjennom data og analyser om overskudd, og fjerne CO2 fra atmosfæren, alt mens de mater samfunnet deres.

Nettside: gocopia.com

