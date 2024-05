Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Constructor med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Produktoppdagelsesplattformen som driver attraktive produktoppdagelsesøyeblikk i hver kanal på tvers av hele kjøperreisen – fra søk og bla til anbefalinger og veiledet salg. Bygget på den nyeste AI/ML-søketeknologien, lærer Constructor's Native Commerce Core av hver kundeinteraksjon, optimerer mot dine prioriterte e-handelsverdier og gir merchandising-team kontroller og innsikt for å oppnå uovertruffen forretningsresultater. Den hemmelige sausen? Der andre løsninger starter med åpen kildekode-motorer for søkeordmatching og bolt AI på toppen, er vi den eneste produktoppdagelsesløsningen med en proprietær, innebygd kjerne som er spesielt bygget for e-handel. Constructors avanserte algoritmer, transformatorer og store språkmodeller jobber alle sammen for å levere sanntids, personlig tilpassede opplevelser som dekoder komplekse mønstre og forstår brukerintensjonen. Det er derfor vi aldri har tapt en A/B-test når det gjelder å generere forretningsberegninger som betyr noe, som inntekt, konverteringsfrekvens og fortjenestemargin. Våre kunders suksesser taler for seg selv: Grove Collaborative oppnådde en 20,07X ROI og Bonobos så 9 % økning i søkeinntekter i forhold til eldre verktøy. Men ikke ta vårt ord for det. Få oss til å bevise suksessen din selv før du signerer en kontrakt. Test Constructor på nettstedene eller appene dine med vår Proof Schedule, en 4-ukers vurdering av inntektsmuligheter ved å bruke den virkelige katalogen din og din virkelige trafikk. Gratis.

Nettside: constructor.io

