Compt er den #1 fordelsstipendprogramvaren som kan tilpasses til bedriftens behov, 100 % IRS-kompatibel og i stand til å støtte globale team. Med Compt kan du enkelt tilby ferdiglagde og tilpassede fordelsstipender som gleder dine ansatte uten den administrative byrden det vanligvis tar å administrere et ansattfordeler eller stipendprogram. Velg fra 25 hovedkategorier av utgifter (f.eks. helse og velvære, læring og utvikling, måltid, mobiltelefon) og inviter folk til å bruke pengene deres, mens programvaren vår administrerer resten. Compt holder de ansatte jevnlig oppdatert om saldo- og bruksinformasjon, opprettholder full skatteoverholdelse og sikrer at HR-teamet ditt har en sentral og brukervennlig plattform for å administrere fordeler som er inkluderende og fleksible i forhold til bedriftens unike behov. I tillegg til fordelsstipend og spotbonusmuligheter, tilbyr Compt et utgiftsstyringsverktøy. Ansatte kan sende inn utgifter og legge ved all nødvendig dokumentasjon i samme plattform, noe som gjør det til en virkelig omfattende refusjonsløsning for ansatte. Compt ble grunnlagt i januar 2018 og har hovedkontor i Boston, MA. Lær mer på www.compt.io.

Nettside: compt.io

