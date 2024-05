Complianz.io er en omfattende overholdelsesløsning designet for å hjelpe nettstedeiere med å navigere i kompleksiteten til personvernlovgivningen, spesielt den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR) i EU og California Consumer Privacy Act (CCPA) i USA. Complianz.io tilbyr verktøy og tjenester for å hjelpe nettstedeiere med å oppnå og opprettholde samsvar med disse forskriftene, og sikre beskyttelse av brukernes personvern og data. Nøkkelegenskaper: * Samtykkestyring for informasjonskapsler: Complianz.io tilbyr verktøy for nettstedeiere for å administrere samtykkeerklæringer og retningslinjer for informasjonskapsler i samsvar med GDPR og andre personvernregler. Dette inkluderer tilpassbare bannere for informasjonskapsler, skanning av informasjonskapsler og samtykkelogging. * Generator for personvernregler: Plattformen tilbyr en generator for personvernregler som hjelper nettstedeiere med å lage og tilpasse personvernregler skreddersydd til deres spesifikke nettsted og juridiske krav. * Databehandlingsavtaler (DPAer): Complianz.io forenkler opprettelsen og administrasjonen av DPAer mellom nettstedseiere og tredjeparts tjenesteleverandører, som kreves av GDPR. * Samtykkeskanning for informasjonskapsler: Complianz.io utfører automatiske skanninger av nettsteder for å identifisere og kategorisere informasjonskapsler og sporere, og hjelper nettstedeiere med å forstå informasjonskapselbruken deres og overholdelsesforpliktelser. * Geolokaliseringsmålretting: Plattformen tilbyr geolokaliseringsmålretting for å vise tilpassede informasjonskapselbannere og personvernerklæringer basert på den besøkendes plassering, for å sikre overholdelse av lokale personvernlover. * Compliance Dashboard: Complianz.io tilbyr et sentralisert dashbord for nettstedeiere for å overvåke deres samsvarsstatus, administrere samtykkepreferanser og få tilgang til samsvarsdokumentasjon. * Regelmessige oppdateringer: Plattformen holder seg oppdatert med endringer i personvernforskrifter, og gir regelmessige oppdateringer og funksjoner for å sikre kontinuerlig overholdelse av nye lovkrav. * Ekspertstøtte: Complianz.io tilbyr ekspertstøtte og veiledning for å hjelpe nettstedeiere med samsvarsproblemer, spørsmål og tilpasningsbehov. Samlet sett er Complianz.io en verdifull ressurs for nettstedeiere som ønsker å navigere i det komplekse landskapet av personvernregler, og gir omfattende verktøy og støtte for å oppnå og opprettholde samsvar med GDPR, CCPA og andre relevante lover.

Nettside: complianz.io

