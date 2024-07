Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Common Sense Machines med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Common Sense Machines (CSM) tilbyr et AI-produkt som lar brukere generere kontrollerbare og spillmotorklare 3D-animerte verdener fra ulike innganger som enkeltbilder, tekst og skisser. Vanligvis brukt av 3D-artister, utviklere, tinkerer, spillstudioer og bedrifter, er den rettet mot turbolading av 3D-arbeidsflyter. De genererte 3D-verdenene består av masker, gaussiske markeringer og animasjoner i et enhetlig verdenslerret. Den inkluderer funksjoner som å gjengi stiliserte verdener med tekstinndata ved hjelp av en diffusjonsbasert gjengivelsesmotor. Brukere kan animere 3D-elementer med en rekke bevegelser fra det medfølgende animasjonsbiblioteket eller ved å skrive inn tekstmeldinger for tilpassede animasjoner. I tillegg støtter den oppretting av stilkonsistente 3D-elementer og tegn gjennom enkle tekstmeldinger. Det letter syklusutviklingen fra konsept til 3D-utskrift, og tester flere ideer før masseproduksjon. Dette verktøyet hjelper til med rask prototyping for spilltesting ved raskt å generere 3D-spillrekvisitter og -figurer. Avhengig av bruken og behovene, kan brukerne velge fra et bredt spekter av planalternativer.

Nettside: csm.ai

