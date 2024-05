CoinPayments er den første og ledende kryptobetalingsprosessoren over hele verden. Med over 1 million brukere og mer enn 120 000 registrerte selgere i over 190 land, har CoinPayments blitt et av de mest brukte multi-krypto betalingssystemene tilgjengelig online. Siden 2013 har vi utviklet en komplett kryptobetalingsgateway som lar selgere akseptere over 100 kryptovalutaer og holde over 2000+ altcoins, alt på en enkelt plattform. CoinPayments er mye mer enn en Bitcoin betalingsprosessor. Det er en komplett kryptobetalingsport med innovative løsninger som: * Point of Sale-grensesnitt * Krypto-fakturabygger * Multi-signatur lommebøker * Langtidslagringshvelv * Støtte for mobil og skrivebord * Bransjelavt transaksjonsgebyr (0,5 %) Blant funksjonene som er tilgjengelige i CoinPayments, er det også et konverteringsverktøy som gjør det mulig å konvertere kryptovalutaer raskt og effektivt.

Nettside: coinpayments.net

