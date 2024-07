Medicodio Inc er i forkant med å revolusjonere den medisinske kodingsindustrien med vår toppmoderne AI-drevne medisinske kodingsassistent, CODIO. Vår innovative teknologi hjelper enkeltpersoner og organisasjoner med å øke effektiviteten og inntektene samtidig som den reduserer feil, kravavslag, behandlingstid og utgifter i arbeidsflyter for medisinsk koding. Ved å automatisere arbeidsflyter og akselerere kodevalg, gjør CODIO det mulig for medisinske kodere å redusere omløpstiden for koding og minimere feil i kodingen, og dermed forbedre kodenøyaktigheten. Vår AI/ML-programvareteknologi driver CODIO, som foreslår medisinske koder ved å lese pasientdemografisk informasjon fra EPJ-systemer og legenotater/-diagram. Med CODIO kan vi optimalisere arbeidsflyteffektiviteten med opptil 85 % og øke produktiviteten med opptil 45 %. Vi tilbyr et omfattende utvalg funksjoner, inkludert en CPT/ICD-kodesøkefunksjon, detaljerte dashboards, NCCI-redigeringssjekker, sømløse API-integrasjoner og automatisk avgiftsinnføring. CODIO er den ideelle løsningen for helseinstitusjoner, Revenue Cycle Management-selskaper og medisinske programmerere som ønsker å optimalisere arbeidsflyten for koding og akselerere betalingssykluser samtidig som de reduserer revisjonsrisikoer med banebrytende teknologi og protokoller. Vi inviterer deg til å planlegge en demonstrasjon med teamet vårt for å oppleve fremtiden for medisinsk koding med CODIO.

Nettside: medicodio.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Codio. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.