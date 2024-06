Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for CodeNOW med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

CodeNOW er en klar til bruk plattform som hjelper til med strømlinjeforming av programvareutvikling på tvers av ulike skymiljøer. Ved å tilby en sammenhengende blanding av forhåndskonfigurerte åpen kildekode-verktøy, administrerer CodeNOW alle aspekter av programvareutviklingsprosessen. Dette lar utviklingsteamene dine konsentrere seg om å bygge funksjonelle komponenter for virksomheten din, i stedet for å bruke tid på å administrere og automatisere skyinfrastrukturer. CodeNOW gir robuste forhåndsinnstilte roller og tillatelser som hjelper deg med å administrere utviklingsteamene dine, som kan være lokale eller eksterne. Du har friheten til å distribuere på offentlige skyplattformer eller dine egne interne servere ved å bruke plattformer som VMWare Tanzu eller Azure Stack Hub. CodeNOW er spesielt egnet for programvare bygget på mikroservice eller hendelsesdrevne arkitekturer. Disse arkitekturene gjør det mulig for uavhengige team å raskt gjenta og levere verdi til virksomheten din. Du kan utnytte kraften til Kubernetes uten å måtte administrere kompleksiteten. CodeNOW tar seg av skyautomatiseringen mens utviklerne dine fokuserer på koding. Ekspertteamet vårt vil veilede deg gjennom å oppgradere Kubernetes-klyngene dine i henhold til forretningsbehovene dine. I hovedsak lar CodeNOW deg skalere programvareutviklingen din trygt og effektivt!

