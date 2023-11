Codedex er en ny måte å lære å kode for både barn og voksne. Reis gjennom fantasilandet Python, HTML, CSS eller JavaScript, tjen erfaringspoeng (XP) for å låse opp nye regioner, og samle alle merkene i ditt eget tempo. Trenger hjelp? Bli med i fellesskapet vårt for kodementorer, ukentlige arrangementer og mer. Start eventyret ditt i dag.

Nettside: codedex.io

