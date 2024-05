Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Codec med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Videoforståelse for utviklere. Codec bygger en SDK for å forstå video slik at utviklere enkelt kan bygge applikasjoner som har grensesnitt med den virkelige verden.

Nettside: codec.io

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Codec. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.