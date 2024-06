Codeamigo er et interaktivt opplæringsverktøy for koding som bruker AI for å hjelpe brukere med å lære å kode. Verktøyet er utviklet for å hjelpe nåværende og fremtidige utviklere å dra nytte av verktøyene som er tilgjengelige for dem. Nettstedet presenterer bite-sized opplæringsprogrammer som tar sikte på å lære det grunnleggende om koding. Som nettstedet fremhever, er nesten 50 % av koden skrevet av AI, og derfor er det avgjørende å lære å kode med AI. Veiledningene presenteres i et enkelt format med mulighet for å gå fremover eller bakover mellom leksjonene. Codeamigo ser tiltalende og enkel å bruke for nybegynnere som ønsker å begynne å lære å kode. Verktøyet tilbyr et HTML-basert sandkassemiljø, Codesandbox, hvor brukere kan prøve ut det de lærer. Kodeeditoren er strukturert, og brukere kan umiddelbart se koden deres i aksjon mens de skriver den ut. Codeamigo gir ikke noe automatisert tilbakemelding eller poengsystem, så brukeren må bestemme fremgangen sin. Nettsiden har et moderne design og føles godt organisert. Grensesnittet lar brukere enkelt navigere mellom seksjoner og leksjoner. Totalt sett er Codeamigo et tilgjengelig verktøy for de som er interessert i å lære å kode med AI. Det tilbyr enkle og små leksjoner for å komme i gang, og det HTML-baserte sandkassemiljøet, Codesandbox, gir en praktisk tilnærming til å jobbe gjennom eksempler.

Nettside: codeamigo.dev

