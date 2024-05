Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for 中国民生银行 med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

China Minsheng Bank er en nasjonal forretningsbank med hovedkontor i Beijing. Det tilbyr et bredt spekter av finansielle tjenester til enkeltkunder, små- og mikrobedriftskunder, bedriftskunder og industrikunder, som dekker ulike felt som bankkort, økonomistyring, lån, grenseoverskridende finans og nettfinansiering. Minsheng Bank ga ut sin årsrapport og ESG (miljø, sosial og styring) spesialrapport i 2023, som viser bankens driftsbetingelser og oppfyllelse av samfunnsansvar. I det siste har China Minsheng Bank mottatt mange utmerkelser og anerkjennelser, inkludert å få lov til å opprette en filial i London og motta fremragende resultater i ytelsesvurderingen av utpekt bistand fra sentrale enheter. Minsheng Bank driver aktivt grønn finans- og teknologifinansieringsvirksomhet, for eksempel å sette opp en "grønn finansbygning" og lansere karbonutslippsreduksjonslån, som gjenspeiler bankens miljømessige og sosiale ansvar. Minsheng Bank gir kundene flerkanalstjenester, inkludert mobilbank, WeChat-bank, telefonbank osv., for å gi kundene praktiske finansielle tjenester.

Nettside: cmbc.com.cn

