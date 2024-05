Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for CloudLinux med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

CloudLinux tilbyr et spesialisert operativsystem utviklet for å forbedre sikkerheten, stabiliteten og ytelsen til Linux-baserte webhotellmiljøer. Det inkluderer produkter som CloudLinux OS Shared, som isolerer hver leietaker på en delt server for å forbedre sikkerhet og ressursallokering, og CloudLinux OS Solo, skreddersydd for enkeltbrukerkontoer. CloudLinux tilbyr også verktøy for automatisert WordPress-optimalisering og utvidet livssyklusstøtte for CentOS.

Nettside: cloudlinux.com

