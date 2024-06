CloudJiffy er en høyytelses, fullstendig redundant og automatisk skalerbar Cloud Platform-as-a-Service (PaaS) som er designet for enkelhet og effektivitet. CloudJiffy er forpliktet til å gjøre cloud computing enkel og tilgjengelig for utviklere på alle nivåer av ekspertise. I sin kjerne muliggjør CloudJiffy umiddelbar distribusjon av applikasjoner med bare noen få klikk. Den støtter en rekke kjøretider, slik at utviklere kan distribuere Java-, PHP-, Ruby-, Node.js-, Go-, Python- og Docker-applikasjoner uten å måtte gjøre noen kodeendringer. Plattformen integreres også med GIT, SVN og andre populære utviklingsverktøy, og gir sømløse og effektive distribusjonsprosesser. CloudJiffy skiller seg ut for sine avanserte automatiserings- og ressursadministrasjonsfunksjoner. Den skalerer automatisk applikasjonsbeholdere både vertikalt og horisontalt, noe som sikrer optimal ressursutnyttelse og kostnadseffektivitet. Plattformen opererer på en betal-som-du-bruk-prismodell, som justerer ressurser basert på gjeldende belastning og eliminerer behovet for ressursreservasjon eller kapasitetsplanlegging. Denne tilnærmingen lar brukere kun betale for ressursene de bruker, noe som kan føre til betydelige kostnadsbesparelser. CloudJiffy hevder at brukere kan spare opptil 80 % av skykostnadene sine ved å utnytte funksjonen for automatisk skalering. I tillegg til dynamisk skalering, tilbyr CloudJiffy en rekke andre avanserte funksjoner. Plattformens dashbord gir en intuitiv applikasjonstopologiveiviser, en distribusjonsbehandling, tilgang til logg- og konfigurasjonsfiler, teamsamarbeidsfunksjonalitet og integrasjon med CI/CD-verktøy. Dessuten kan CloudJiffy-brukere installere populære applikasjoner som WordPress, Gitlab, Kubernetes, Magento etc fra plattformens markedsplass med bare ett klikk. CloudJiffys tjenester er tilgjengelige i USA, India og Tyskland, med planer for utvidelse til nye lokasjoner i fremtiden. Plattformen er stolt av sin sikkerhet, pålitelighet og utmerket kundeservice. Den har en 99,99 % oppetid Service Level Agreement (SLA) og gir 24/7/365 teknisk støtte i verdensklasse.

Nettside: cloudjiffy.com

