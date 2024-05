Cloozo er en plattform som lar brukere enkelt lage og tilpasse sine egne ChatGPT-drevne chatbots for sine nettsider. Noen nøkkelfunksjoner i Cloozo inkluderer: * Intelligente chatbots: Brukere kan lage chatbots som kan surfe på internett eller bruke tilpassede datasett for å snakke med besøkende på nettstedet. * Drevet av din kunnskapsbase: Chatbots kan trenes ved hjelp av informasjon fra brukerens egen nettside eller et sett med dokumenter, slik at de kan snakke virksomhetens språk. * Beyond Customization: Cloozo tilbyr et mangfold av visuelle alternativer for å gjøre hver chatbot visuelt distinkt og tilpasset dens spesifikke identitet. * Bygget for byråer: Cloozo er designet for små og mellomstore bedrifter så vel som byråer som ønsker å tilby chatbot-tjenester til sine kunder. * Individuelle OpenAI-nøkler: Hver chatbot kan ha sine egne OpenAI- og Pinecone-nøkler, noe som gir optimal hastighet, ytelse og sikkerhet. * Muligheter for inntektsgenerering: Cloozo gir byråer mulighet til å generere høyere fortjeneste ved å selge tilpassede chatbots til sine kunder.

Nettside: cloozo.com

