clonemyvoice.io er en AI-basert plattform som spesialiserer seg på å generere nøyaktige lydkommentarer fra levert kildemateriale. Verktøyet er utviklet for å håndtere innhold i lang form for ulike applikasjoner, inkludert podcaster, presentasjoner og sosiale medier. Brukere leverer et lydeksempel av stemmen som skal imiteres, sammen med teksten som skal snakkes, og systemet behandler disse dataene for å lage en voiceover. Dette verktøyet støtter alle språk og tilbyr genererte stemmer med ulike aksenter. clonemyvoice.io hevder å fange tonen, tonehøyden og essensen til den originale stemmen nøyaktig i sine leveranser. De endelige lydfilene kan lastes ned etter behandling. I henhold til avslørte personvernregler, håndteres brukerdata på stedet, deles ikke med tredjeparter og slettes fullstendig etter 14 dager. Utover voiceovers for lydpresentasjoner og sosialt medieinnhold, strekker funksjonene seg til å produsere podcast-episoder og komplette lydbøker. Brukervitnesbyrd fremhever plattformens brukervennlige grensesnitt og imponerende detaljnivå og nøyaktighet i stemmekloning.

Nettside: clonemyvoice.io

