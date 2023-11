CLIUS er en skybasert elektronisk journal for klinikker (klinikker uten senger). En enkel og brukervennlig skjermdesign reduserer tiden og innsatsen til medisinsk behandling og forbedrer effektiviteten. Den er ideell ikke bare for nye åpninger, men også for utvidelse av filialklinikker, så prøv den gratis prøveversjonen/demoopplevelsen først.

Nettside: clius.jp

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Clius. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.