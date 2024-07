Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Classicquiz med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Classicquiz.com er en online plattform for å lage og spille interaktive spørrekonkurranser. Brukere kan designe spørrekonkurranser med ulike spørsmålstyper, inkludert flervalg, sant/usant, åpent, bildemerking og mer. Med AI-spørsmålsgeneratoren kan brukere automatisk lage spørsmål basert på en tekst fra brukeren. Egenskaper: * Oppretting av quiz: Bygg quizer med forskjellige spørsmålstyper, bilder og videoer. * Spill i sanntid: Organiser live-quizer der deltakerne svarer samtidig, spor individuelle og gruppeprestasjoner. * Tilpasning: Angi temaer, tidsbegrensninger, scoringsregler og randomisering av spørsmål for personalisering. * Tilgjengelighet: Deltakerne deltar i quizer ved å bruke QR-koder eller en unik kode på smarttelefoner eller nettbrett. * Dataanalyse: Se detaljerte resultater, identifiser områder for forbedring og spor individuell fremgang.

Nettside: classicquiz.com

