Skybasert plattform som hjelper bedrifter med å administrere prosjekter, team og oppgaver. Støtter prosjektledelse ved å tilby teammedlemmer en raskere måte å fullføre oppgavene sine i et rotfritt miljø. Pålitelig og sikker hjelper Claritask teamledere med å organisere prosjekter og delegere oppgaver gjennom et brukergrensesnitt som bruker mindre tid på å lære av teammedlemmer uansett ferdighetssett. Løsningen har robusthet og konsistens, som gjør Claritask til en løsning for selskaper som seriøst tar ansvar for å holde teamene sine ansvarlige.

Nettside: claritask.com

