Citizen Portal er et offentlig verktøy designet med et mål om å gjøre statlig virksomhet transparent og tilgjengelig. Den lar brukere utføre avanserte søk i taler og saksgang fra valgte myndigheter på ulike nivåer - lokale, statlige og føderale. Brukere kan utføre spørringer ved å bruke spesifikke ord eller uttrykk og kan undersøke et vell av innhold relatert til forskjellige offentlige avdelinger og institusjoner. Dette inkluderer kongresshøringer, utøvende ordrer og til og med ressurser som 'The Federalist Papers'. Verktøyet tilbyr også en «CitizenPortal GPT»-funksjon, som kan brukes til å stille AI-drevne spørsmål om hva myndighetspersoner sier. Ved siden av søke- og spørringsfunksjoner gir plattformen muligheten til å lage videoklipp fra transkripsjonsutdrag og sette opp tilpassede varsler om spesifikke emner eller enheter. På denne måten kan brukere holde seg oppdatert på emner som betyr mest for dem. Selv om portalen er rettet mot det amerikanske publikummet, med stedsspesifikt innhold tilgjengelig for hver stat, er den fortsatt en nyttig ressurs for alle som er interessert i hvordan den amerikanske regjeringen fungerer.

Nettside: citizenportal.ai

