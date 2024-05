Circula er en utgiftsplattform for alle betalinger utført av ansatte: reiseutgifter, kredittkort og ansattegoder. Vårt oppdrag er å forenkle økonomi og lønnsadministrasjon, samtidig som vi sikrer etterlevelse gjennom smarte automatiseringer – slik at ansatte kan gjøre jobben sin best mulig. Med Circula ✔️ Sparer du opptil 80 % tid i regnskap og blir en produktiv forretningspartner i organisasjonen din ✔️ Reduserer samsvarsrisiko og sikrer sikre og revisjonssikre prosesser *Kortene utstedes av Transact Payments Malta Limited i henhold til lisens fra Visa Europe Limited . Transact Payments Malta Limited er behørig autorisert og regulert av Malta Financial Services Authority som en finansinstitusjon under Financial Institution Act 1994. Registreringsnummer C 91879.

