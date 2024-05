Generativ produktdesignassistent for produktutviklingsteam. Chordio er en generativ produktdesignassistent som forvandler tekstbeskrivelser til design, og hjelper produktutviklingsteam med å fjerne designflaskehalser. For eksempel bruker en produktsjef i et teknologiselskap Chordio til å generere og utvikle tre alternativer for et nytt funksjonskonsept, for deretter å iterere og samkjøre med teamet om designet i en enkelt workshop i stedet for over flere økter.

Nettside: chordio.com

