Chord er et kunstig intelligensverktøy designet for å automatisere nettforskning ved å lage personlige artikler. Brukere spesifiserer et emne av interesse, og verktøyet bruker deretter AI-funksjonene til å utføre sanntidsundersøkelser på nettet. Utvalget av forskningsemner kan variere, fra praktiske spørsmål, guider til spesifikke objekter, til steder av interesse, som viser Chords brede anvendelighet. Den utførte forskningen behandles ved hjelp av AI, og genererer en første versjon av artikkelen, før potensiell menneskelig redigering for kvalitetssikring. Det er verdt å merke seg at verktøyet legger stor vekt på åpenhet og brukernes personvern. Artikler som genereres kan knyttes til en brukers konto eller forbli anonyme med en personvernbryter tilgjengelig i brukerens profil. Som standard blir artikler offentliggjort, noe som bidrar til et voksende bibliotek med artikler generert av brukerfellesskapet deres. Det er også viktig å fremheve Chords uavhengige driftsmodell som utelukker å ta annonsør- eller tilknyttede penger, for derved å sikre objektivitet i deres automatiserte forskningsresultater.

Nettside: chord.pub

