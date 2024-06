Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Choice QR med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Choice er en alt-i-ett-løsning for kommunikasjon mellom restauranter og deres gjester: QR-betalinger, bordbestilling, digitale menyer, takeaway leveringsweb, bordbestilling og gjeste-CRM. Vi streber etter å bli hovedverktøyet for restauranter for kommunikasjon med sine gjester i og utenfor restauranten. - i 25+ land - 12500 + bedrifter registrert - 85 + millioner QR-skanninger - Mer enn 1,5 millioner bestillinger gjort - 20+ millioner visninger per år - $25+ millioner omsetning av våre kunder per år

Nettside: choiceqr.com

