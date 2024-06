Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Checkbook med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Hos Checkbook har vi bygget en måte for bedrifter og enkeltpersoner å sende og motta digitale sjekker, med noen få enkle klikk. Checkbook.io løser push-betalinger ved å tilby en sømløs opplevelse for både avsender og mottaker. Det krever ingen mottaker onboarding og gir dem muligheten til å velge en betalingsmetode for å motta midler, enten det er øyeblikkelig betaling, direkte innskudd eller en utskrivbar sjekk. Den enkle flyten har hjulpet bedriftene våre med å nå 99 % innen digital konvertering, noe som drastisk har redusert kostnadene og støtten til foreldede papirsjekker.

Kategorier : Business Faktureringsprogramvare

Nettside: checkbook.io

