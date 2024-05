Chatgen er en hybrid bot-chat-plattform med tilpassede bots. Med Chatgen kan du automatisk konvertere anonyme besøkende til kvalifiserte potensielle kunder og også booke flere møter 24/7" ChatGen har bygget en maskinlæringsmotor (ML)-støttet som gjør det mulig for bedrifter å ha chatboter som kan snakke med brukere. Disse chatbotene hjelper bedrifter på tvers av funksjoner: Markedsføring: Fra grunnleggende chatbots, konversasjonsdestinasjonssider for å generere potensielle kunder og konversasjonsannonser for å optimalisere CTR til innebygde roboter som optimaliserer Click to Action Chatgen brukes primært for å maksimere potensielle kunder, ikke bare på nettstedet, men også på steder hvor din besøkende besøker merkevaren din Støtte: Chatboter som bruker AI til å bygge automatiske svar på vanlige kundeforespørsler, og frigjør støttepersonalet til å håndtere mer presserende kundestøtteutfordringer Produktoppdagelse: Chatboter som gjør produktoppdagelse enkelt for nettkunder – øke salget og bygge lojalitet for e-handelsbedrifter.

Nettside: chatgen.ai

