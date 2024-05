Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for ChatFlow med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

ChatFlow er en AI chatbot-bygger som bruker innholdet på nettstedet ditt som kunnskapsbase for å gi sanntids intelligente svar på kundehenvendelser. ChatFlow lar deg bygge merkede AI-chatboter for nettstedene dine, og svarer automatisk på spørsmål fra besøkende ved å bruke en kunnskapsbase laget av innholdet på nettstedet ditt. Integrasjon er enkel og brukervennlig. ChatFlow gir deg et enkelt innebygd skript som du kan lime inn i HTML-en. Med ChatFlow kan du tilpasse alt fra chatbotens tonefall og samtalestil, til dens visuelle designelementer som farger og meldinger for å sikre merkevarekonsistens.

Nettside: chatflow.no

