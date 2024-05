Chatbit er et verktøy som lar deg bygge din egen AI chatbot-assistent, trent på dine egne data, uten behov for koding. Nøkkelegenskaper: * Datatilpasning: Du kan legge til opptil 11 millioner tegn med egendefinerte data (filer, tekst, spørsmål og svar) for å trene chatboten. * Utseendetilpasning: Du kan tilpasse fargene, plasseringen, logoen og navnet på chatboten. * Personlighetstilpasning: Du kan definere chatbotens personlighet og stil for å balansere kreativitet og presisjon. * Lead Collection: Chatboten kan generere leads fra besøkendes samtaler og levere dem til deg. Andre detaljer: * Chatbit tilbyr en gratisversjon for å komme i gang. * Den støtter flere språk, selv om de spesifikke språkene ikke er oppført. * Brukere kan finjustere chatbotens svar basert på deres behov. * Prosessen med å lage en chatbot, legge til datakilder og integrere den på nettstedet kan gjøres på under 5 minutter. * Chatbit kan kontaktes via e-post på [email protected] for eventuelle spørsmål. Oppsummert gir Chatbit en brukervennlig plattform uten kode for å lage tilpassede AI-chatboter som er trent på dine egne data og integrert direkte på nettstedet ditt for å øke engasjementet, svare på spørsmål og fange opp potensielle kunder.