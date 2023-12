Chartbeat er et teknologiselskap som leverer data og analyser til globale utgivere. Selskapet ble startet i 2009 og har hovedkontor i New York City, USA. Programvaren som en tjeneste (SaaS)-selskapet integrerer kode på nettsidene til utgivere, medieselskaper og nyhetsorganisasjoner for å spore brukere for å tjene penger på publikumsengasjement og lojalitetsmålinger slik at de kan ta beslutninger om innholdet som skal publiseres og markedsføres på nettsidene deres. . I august 2010 ble selskapet skilt ut fra Betaworks som en egen enhet. Chartbeat har blitt både rost og kritisert som et alternativ til Google Analytics for sanntidsdata.

Nettside: chartbeat.com

