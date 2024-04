Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Chainwire med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Chainwire er en nyhetsoverføringstjeneste for kryptovaluta- og blokkjedeindustrien. Designet for kryptovalutaprosjekter, blokkjedeselskaper, børser, investeringsselskaper og PR-byråer, lar Chainwire pressemeldinger publiseres samtidig på tvers av hypermålrettede kryptomedier. Hvem er vi? Chainwire ble utviklet av et erfarent PR-team med veletablerte medieforbindelser, og gir deg en direkte linje til målmarkedet. Etter å ha operert i frontlinjen av kryptonyhetsbransjen i årevis, har vi knyttet koblinger til alle store utgivere i bransjen. Hvordan jobber vi? Når du har sendt inn pressemeldingen din på Chainwire, går redaksjonen vår gjennom innholdet ditt og gir deg deres innsikt. Etter å ha jobbet i krypto- og blokkjede-PR-feltet i mange år, vet vi hvordan vi kan hjelpe deg med å gjøre din PR mer kraftfull, relevant og konsis. Deretter skjer magien, ettersom pressemeldingen din blir syndikert til hypermålrettede krypto- og blokkjedemedier, direkte gjennom Chainwires integrasjon. Når PR-en er distribuert, kan du analysere resultater i nesten sanntid. Hvorfor Chainwire? Automatisert distribusjon sparer deg for tid og krefter, med Chainwires tjeneste som setter historiene dine på forsiden av alle kryptomediesider som betyr noe.

