Serverløs GPU-infrastruktur for AI. Kjør maskinlæringsmodeller i skyen skalerbart og effektivt. Betal kun for det du bruker. Cerebrium er en plattform for å distribuere maskinlæringsmodeller til serverløse GPUer med kaldstarttider på under 5 sekunder. Kunder opplever vanligvis 40 % i kostnadsbesparelser sammenlignet med bruk av tradisjonelle skyleverandører og kan skalere modeller til mer enn 10 000 forespørsler per minutt med minimale tekniske kostnader. Bare skriv koden din i Python og Cerebrium tar seg av all infrastruktur og skalering. Cerebrium brukes av selskaper og ingeniører fra Twilio, Rudderstack, Matterport og mange flere.

Nettside: cerebrium.ai

