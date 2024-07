Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Catholic Culture med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

CWN gir pålitelige verdensnyheter og kommentarer fra et katolsk perspektiv, eksklusivt tilgjengelig på CatholicCulture.org. Oppdraget til CatholicCulture.org er å gi trofaste katolikker informasjonen, oppmuntringen og perspektivet de trenger for å bli en aktiv kraft for fornyelse i kirken og i samfunnet, som arbeider for å forme en autentisk kristen kultur i en sekulær verden.

Nettside: catholicculture.org

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Catholic Culture. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.